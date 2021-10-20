武装部队恢复去年因疫情取消的袋鼠演习 契努克直升机首次参与

（早报讯）武装部队恢复在澳大利亚举行常年的袋鼠演习，今年来自海陆空三军的共约580名武装部队人员参与。虽然演习继续受到疫情的影响，规模同往年相比缩小，三军仍开展大规模联动任务，契努克重型直升机更首次参与演习，进一步加强各军种的配合与协作。

去年因疫情取消的“袋鼠演习“（Exercise Wallaby），今年在9月13日至10月21日，于澳洲昆士兰州的肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）举行。该训练区的面积约为新加坡四倍，让武装部队海陆空三军能进行大规模的综合训练

演习空中行动指挥官王雪明上校在接受媒体视频访问时介绍，三军在演习中演练了整体作战能力，今年的演习亮点包括CH- 47F型契努克重型直升机首次参与，并同海军部队登陆舰努力号（RSS Endeavour）联合进行舰对岸和甲板登陆行动，以及垂直补给任务。

努力号舰长梁明杰中校说：“我们在今年的演习中进行了垂直补给任务，包括由两架直升机吊起辆武装部队第三运输营准备的路虎车，我们也进行舰对岸行动，利用快艇将军车送上岸。”

他指出，疫情改变演习的策划和部署方式，但海军保持灵活，与军医、陆军和空军合作进行短周期的策划，确保演习顺利进行。

王雪明上校也说：“新加坡是一个小国，须借助海外演习来维持战备状态和提升作战能力。我们一直希望加强训练的真实性，而广阔的训练区域非常重要，让我们有机会进行在新加坡无法复制的大规模和复杂的训练。”

今年受到疫情的影响，演习规模须大幅缩减，往年袋鼠演习可动员多达3000名武装部队人员，今年则只有约580人。王雪明上校指出，削减参与人数后虽然必须调整演习规模和内容，但武装部队已尽可能使用演习机会，提升参与单位的作战能力。

他也说：“安全是我们的首要考量，我们因此实施了严格的安全措施，参与的人员都已接种，并且在部署前遵守行动限制令。除了遵守澳洲的隔离措施，我们也减少与当地人的互动，并明确向所有参与者强调，安全管理措施的重要性。“

参与演习的武装部队人员在前往澳洲、离开澳洲和回返新加坡时都须进行聚合酶链式反应（PCR）检测，军舰上的海军人员也未下船。