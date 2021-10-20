杨木光：西雅惹兰都康速建宿舍问题已大致解决

（早报讯）西雅惹兰都康速建宿舍客工对新实施的安全管理措施、冠病检测，以及隔离措施所提出的问题，在经过媒体的报道后，大致上已在一天内获得解决。

西雅惹兰都康（Westlite Jalan Tukang）速建宿舍的客工因不满宿舍没有采取妥善的医疗措施，以及伙食质量差，在上周三（13日）发生客工聚集事件。

外籍劳工中心主席杨木光今早（10月20日）发声明说，外籍劳工中心和造船与海事工程雇员联合会的代表于上周五（15日）走访了西雅惹兰都康速建宿舍，与近200名客工接触，协助解决他们在上周三所提出的问题。

杨木光说，外籍劳工中心已证实，针对冠病检测呈阳的客工从宿舍房间转移到康复设施的过程中所出现的延误，当局已同宿舍业者和客工雇主合作解决这个问题。“客工们也告诉我们，自从有关安排改进后，转移冠病检测呈阳的客工的过程已变得更加及时。”

他也说，在与客工的交谈中，外籍劳工中心发现，部分客工对于新实施的安全管理措施、冠病检测过程，以及隔离措施背后的原因与安排并不理解，这可能导致了上周三发生的客工聚集事件。

对此，外籍劳工中心正与人力部合作，通过外籍劳工中心大使网络（MWC Ambassador Network）和社交媒体，加强与客工的交流与互动，推出新制作的视频与纸版教育资料，并将它们翻译成客工的母语。中心也将继续观察新的医疗程序的实施情况，若发现有其他延误或违规情况，会立即向人力部反映。

对于伙食的质量与送餐延误的问题，当局与雇主也在上周三之后，做出新的安排以确保这些问题能得到解决。另外，当局也仍在调查网络上流传关于伙食变质和出现昆虫的事件。

外籍劳工中心也对向宿舍捐赠物资和食物的福利机构和企业组织，以及关心客工的公众表示谢意。若想继续为客工提供捐赠的善心人士也可前往https://www.giving.sg/mwaf。

杨木光说：“我们将继续与造船与海事工程雇员联合会、客工雇主、宿舍业者和客工们合作，在未来几天继续解决西雅惹兰都康速建宿舍的所有遗留问题。”

他也呼吁有任何问题或需要援助的客工，拨打外籍劳工中心的24小时热线6536 2692与中心联系。