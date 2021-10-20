商场入场新规定生效首日 少数公众因未接种被拒于门外

（早报讯）全岛各大购物商场开始对未完成冠病疫苗接种者实行“禁足令”，新规定生效首日，一些邻里商场外出现排队入场的人龙，也有几名不知情的未接种者被拒于门外。

未接种疫苗或未完成接种者今天起无法踏入商场，不过当局会通融让他们使用商场内的医疗或托儿服务。12岁以下的孩童、冠病康复者，以及活动前检测呈阴者则不受新规定影响。政府上个星期三（13日）起也提供一周的宽限期，让商场业者、租户和公众有足够时间熟悉新程序。

今天是宽限期结束首日。根据记者现场观察，实龙岗一带的NEX、义顺的纳福城以及兀兰长堤坊等邻里商场入场检查时须要排队，但等候时间不长。面对一些无法打开合力追踪应用或出现问题的访客，工作人员会将他们请到一旁，以免阻碍队伍移动。

NEX在地下二层的两个入口处设商场租户和送餐员可使用的快捷通道，纳福城南翼其中一个入口处则设快捷通道，免去年长者、残障者、孕妇和送餐员须排队入场的麻烦。

商场也加派人手协助等候入场的访客，整体情况大致顺畅，仅有少数人因未接种或未完成接种，结果被拒于门外。

未接种的郭姓男士（67岁，退休人士）不晓得差异化安全管理措施今天起正式生效，本想到纳福城内的超市买东西，结果到了入口处才被告知无法入场。

“我担心疫苗的副作用，也觉得自己的抵抗力强，所以选择不接种疫苗。不能进入商场买东西也没办法，我只好到其它地方的超市去购物。现在未接种也不能堂食，我都是打包回家迟或在公园等空旷的地方吃。”

他也说，虽然未接种疫苗面临诸多限制，但是自己并不打算接种疫苗。“只要少去人潮聚集的地方，加强自身的抵抗力就好。”

一名陈姓小姐（38岁）因担心疫苗副作用选择不接种。她原以为未接种者仍能进入商场内的超市，今早尝试进入NEX时同样被拒于门外。

她说：“之前听说过未接种者无法进入商场，但我以为超市会是个例外。我能理解未接种者不能堂食的规定，但一般人到超市不会逗留太长时间，也不会摘下口罩，希望相关当局能通融。”