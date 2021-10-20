未接种者严禁在小贩中心堂食 公众：这对大家较公平也较安全

（早报讯）未接种者今天（10月20日）起严禁在小贩中心堂食，否则会面对当局的执法行动，受访公众与餐饮业者普遍认为，这个做法对大家比较公平，也保障所有人的安全。

国家环境局宣布，今天起严格禁止未接种疫苗或未完成接种者在小贩中心堂食，当局不会再对违规者予以柔性规劝，而是会采取执法行动。

经常到淡滨尼圆巴刹小贩中心用餐的林芳琪（42岁，餐馆经理）受访时指出，在小贩中心和咖啡店堂食的人无法知道邻座的食客是否已完成接种，甚至是否患有冠病，因为毕竟许多患者都只有轻微或没有症状。

她认为，当局开始严禁未接种者在小贩中心堂食，让所有人在外堂食感觉更安全。“当然稽查员也没有办法检查所有的人，只希望无论接种疫苗与否的高危群体能自己减少外出。”

经营多家咖啡店的金山岭饮食集团总裁洪启强也认同当局的做法。

他说：“过去一两周，我有一些摊主和员工反映遇到被挨骂的情况，因为顾客不满每到一个摊位就被问一次是否已接种。”

洪启强也透露，上周接到环境局的通知，指有一名已完成疫苗接种的女食客帮还未接种的丈夫买饭，并在他的咖啡店堂食。“原本若有未接种者堂食，业者就会收到警告，但这种特意隐瞒的情况就另当别论，只能留给执法人员应对。”

红山商店小贩联谊会主席沈怡受访时说，摊主商讨后决定不特意检查顾客的接种状况，而是交由环境局的稽查员进行抽检。

“一些摊主表示不容易检查，而且人多排队时不方便，顾客如果不配合，就会发生口角，所以稽查的工作还是留给执法人员比较妥当。”

他也说，摊主和员工能做的就是提醒熟客，如果知道他们还未接种疫苗就会直接帮他们打包食物，并提醒不要堂食。