稳定疫情阶段五天后结束 防疫条例该松该紧?

（早报讯）实行一个月的稳定疫情阶段将在来临星期天（24日）结束，鉴于新增冠病确诊病例不断攀升，受访传染病专家认为，只有当重症病患的现有人数减半，而每日新增病例介于1000至2000个，才能考虑松绑防疫条例。

不过，也有专家认为，9月27日起实行一个月的稳定疫情阶段，其收紧安全管理措施对病毒传播的减少起不了作用，所以防疫措施应该松绑。

稳定疫情阶段收紧的安全管理措施包括：把社交聚会与堂食人数上限从五人减至两人，居家办公也再度成为默认模式。

昨天本地新增冠病确诊病例飙升至近4000起。60岁以上未接种疫苗的年长患者过去几天增至每天逾百人，加护病房病患也继续攀升，使医院承受巨大压力。卫生部强烈吁请公众，尤其是年长者减少社交活动。

传染病专家梁浩楠医生认为，现有重症病患（即入住加护病房或需输氧）的人数减半，才能放宽防疫条例。

截至昨天中午，本地新增3994起冠病病例，是至今最高单日确诊人数，当中3480起是社区病例，501起来自客工宿舍，13起由境外输入。目前有1738人住院，其中338人需要输氧，71人在加护病房。

梁浩楠指出，只有当每日新增病例介于1000至2000起，才可以放宽最多两人一组堂食的限制，“但即使是这样，堂食也只能限制在已接种者。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授则认为，防疫措施应该松绑。

淡马亚指出，稳定疫情阶段收紧安全管理措施，对病毒传播的减少并没起什么影响，病例反而增加了，“除了导致手术延误，防疫限制也对个人的心理健康造成显著影响。”

针对60岁以上未接种疫苗的年长患者过去几天增至每天逾百人，加护病房病患也继续攀升，淡马亚表示不担忧，因为新加坡是富裕国家，一旦有需要，将有许多资源可以调动。

他指出，入住加护病房和需要输氧的人增加，显示收紧的防疫措施对病毒传播起不了作用。

“我因此认为，防疫和安全措施应松绑，措施应专注在保护脆弱群体，而鼓励年长者接种的工作也应进一步加强。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈（Alex Cook）副教授说，现有重症病患的增加显然给医疗体系和医护人员重大压力，“重症病患当中以未接种者居多，也因为这样，他们占据更需要床位者的床位。”

现在每日新增病例曲线还在攀升，他不确定有多少公众可以接受防疫措施在这个时候松绑，不过，一旦病例呈下跌趋势，相信人们对松绑会感到比较自在。到时，人口将有更多的免疫力，能对抗因松绑而增加的传播率。

“虽然我怀疑可能会再面对多一波的疫情，才会松绑。只有尽快让那些占据加护病房的未接种者接种，并全面推出追加剂，那么才能越快松绑。”

未接种者应减少外出

另外，过去一周，当局观察到外出活动的民众有上升，包括商场访客人数增加、乌节路一带人群扩大，公交乘客量也略增。

梁浩楠说，如果未接种，或家里有人未接种，或有老人未完成接种，就不该外出，避免把病毒带回家，因为可能导致他人死亡。

“如果年轻、健康且完成接种，一般待在家里或在家办公，就不必担心太多。”

古阿烈说，要在渴望尽快恢复正常生活，同时让医院继续正常运作之间取得平衡有点棘手。

他指出，不像今年初确诊病例宗数较少，一般人因为防疫措施没较快松绑而感到气恼，这次我们的医疗体系确实面对真正压力，“所以即使我们要回到正常生活，我们可能要再忍耐长一点的时间。”