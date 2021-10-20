图书馆及档案馆五年蓝图 结合实体和数码体验走入社区

（早报讯）下来五年，国家图书馆管理局计划进一步融合实体和数码体验，走入社区鼓励更多人使用图书馆和档案馆的多媒体资源。

图管局今天（10月20日）宣布了图书馆及档案馆蓝图（Libraries and Archives Blueprint 2025，简称LAB25），旨在为不同群体提供多元化的阅读和学习体验。

图管局总裁黄子鹏提到，该局原本打算去年推出图书馆及档案馆新的五年计划，不过随着冠病疫情来袭，图管局加速了数码转型，也在过去18个月作出许多新尝试，这促使他们决定暂停原先的计划，重新构想未来，包括更注重于数码化。

“原先的计划主要由图管局推动和实行，而这个新制定的蓝图则公开邀请所有伙伴，不论是机构、个人或社区伙伴，都一起来与我们创新和做出新尝试，这是一个很重大的改变。”

其中一项计划是把图书馆资源带到其他公共空间。脱离图书馆的地理限制，勿洛广场、福南、IMM等12家商场的电梯和墙面，明天起将出现奇幻和恐怖主题的壁画，吸引民众扫描QR码直接在手机上阅读相关电子刊物。

下周四（10月28日）开始，裕廊东Jem购物中心、榜鹅水滨坊和狮城大厦等10家购物中心也会陆续出现快闪装置，以雕塑、扭蛋机等互动元素，提升民众对书籍的兴趣。例如，每个扭蛋都有一个迷你书本钥匙圈，推荐相关主题的书籍，并提供QR码给民众扫描阅读。

图管局也计划拓展电子服务，包括加强现有手机应用的搜索引擎和内容，成为一站式的“学习超市”。另外，该局也会推出新网站LearnX，针对艺术、个人和职业发展、可持续性等主题，为用户提供客制化的学习途径，包括推荐相关的视频和活动，同时把有相同兴趣的人凝聚一起，建立多达300个LearnX小组。

图书馆特设空间推广专属新加坡的故事和内容

另一方面，图管局准备利用已有的资源，推广新加坡的历史与人文。明年3月开始，图管局将推出视频系列，以迷你纪录片和烹饪影片的形式，激发民众对我国文化和集体经历的兴趣。

每家图书馆也会陆续设立特定空间，推广专属新加坡的故事和内容。

为了让所有群体都能享受到图书馆和档案馆的资源，图书馆及档案馆蓝图的另一侧重点就是要打造具包容性的阅读体验，除了在明年开放的榜鹅区域图书馆融入包容性设计，图管局也将和伙伴合作，推出数码和科技教育项目。

例如，今年12月即将试行的乐在生活爱科技系列，将专为乐龄人士提供制造工艺课程，学习3D打印和数码切割技术。

随着数码内容愈加广泛，图管局也打算加强全国资讯素养计划，为不同年龄层打造新的学习材料，以确保民众能拥有正面的数码体验。