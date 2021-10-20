医生自家洋房外装除颤器 任何人都能用来救急

（早报讯）90岁的邻居心跳骤停，林永坤医生为她进行抢救的当儿，发现最近的自动体外心脏除颤器在800米之外。他因此安装了本地首台共用私人除颤器，让邻里居民在急需之时更方便使用。

在兀兰医疗中心担任急诊看护临床主任的林永坤医生因为熟悉心肺复苏（Cardiopulmonary Resuscitation，简称CPR），报名成为社区急救人员。他在今年二月，通过myResponder应用程序，接到实龙岗住家附近有人疑似心跳骤停的通知。

他在前往抢救的的同时，发现最靠近的自动心脏除颤器（automated external defribilator，简称AED）在800米以外。林医生说：“有地住宅区的房子比较分散，不能像组屋，每座都有除颤器。心脏骤停不分年龄和健康情况，可能毫无预警发生在任何人身上。因此为患者进行抢救须分秒必争。”

林医生解释，除颤器可以帮助急救人员施救，即使人们不会进行心肺复苏，也可以使用。他决定，把自己的除颤器安装在住家外面，让周围的邻居可以使用。这相信是本地首台私人安装的公用除颤器。

据了解，一台除颤器的价钱介于2000到3000元之间，可供方圆100米的约50户家庭使用。

除此之外，医疗用品制造商ZOLL也捐赠了一个放置除颤器的智能柜子，确保除颤器干燥的同时也带有心肺复苏反馈科技，帮助施救者更好地进行抢救。

此除颤器也被列入全国除颤器记录，若周围发生疑似心跳骤停时，公众可通过myResponder寻找使用。

林医生希望，会有更多社区自发购买添置除颤器，更好地保障居民的安全。