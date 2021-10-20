芽笼车祸 女子遭巴士撞昏迷送院

芽笼深夜车祸，女路人遭巴士撞倒，昏迷送院。

这起车祸发生于昨晚（10月19日）10时半左右，地点是芽笼路朝往加冷路的路段，靠近芽笼40巷。

热心读者林先生拨电《新明日报》24小时热线通报，当时正在附近和朋友喝茶，忽然听见一声很大的撞击声，走出去查看才发现是一辆巴士撞倒了一名女路人。

“伤者当时好像已经昏迷了，一动也没动，警方和救护车随后很快到场了。”

记者今早走访事发处，附近的咖啡店员工以及商家均表示，从晚班的同事口中得知此事，但并不清楚来龙去脉。不过女路人倒卧的地面还留有血迹。

根据读者提供的视频和照片画面，女路人被撞倒后，面部朝下倒卧在地，一辆“前进新加坡”（Go-Ahead Singapore）的2号路线巴士停在不远处，挡风镜裂成蜘蛛网状。

警方受询时证实，一名49岁女行人在昏迷状态下被送入医院治疗。

据了解，女路人目前在加护病房接受治疗，伤势相信相当严重。

警方还在调查中。

“前进新加坡”回复《新明日报》询问时表示，涉事巴士事发时刚离开巴士站，一名路人则从左边出现，开始过马路。

发言人说，很遗憾的，车长无法及时避开而撞上路人，路人随后被送往陈笃生医院，巴士公司则在设法联系对方家属，全力提供援助。

公司对此事感到遗憾，并将全面配合有关当局的调查工作。