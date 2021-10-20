胶带绑嘴揪耳 男子虐狗取乐上传视频惹公愤

被指用胶带捆绑哈士奇的前腿和嘴巴、揪住小狗耳朵把它“塞”在铁门的缝隙之间，小狗越挣扎，男子笑得越开心。他自得其乐，还将虐狗过程拍摄成影片发布上网，没想到引起网友挞伐！

男子疑发现情况不妙，过后迅速删除了账号。

网络媒体Wake Up Singapore昨日（10月19日）上载一条影片，一只小哈士奇卡在铁门缝隙中，后腿不着地，只能勉强踩着铁门的底部。一名男子则揪着哈士奇的耳朵往上拉，用手机拍下哈士奇前脚悬空，不断挣扎的画面。他随后将哈士奇放下，让小狗的前脚着地，但小狗还是因为不够高，前脚着地后脚就悬空，肚子卡在铁门的横杆上，进退两难。小狗剧烈挣扎，在铁门上扭动，此时拍摄影片的男子还嘲笑地骂了一声“笨狗”，然后幸灾乐祸地说“享受去吧”。

影片的后半部分是男子发布的另一个视频，小哈士奇的嘴巴被透明胶带缠住，两条前腿也被胶带捆绑，一脸无助地坐在地上，呜呜咽咽地叫。而男子则在镜头后大笑，还说“绑起来了”。

匿名在网页发布影片的网友说，她在该名男子的友人的社交媒体账户上看见视频，对小狗的遭遇感到极度不适合紧张。她称狗主经常虐待小狗，在网上公开过程取乐，行为令人发指。为了制止男子的行为，该网友在贴文中公开了男子的社交媒体账号，希望集众人之力解救无助的小狗，为它寻找新家。

根据另几个贴文的照片，小狗至少三次被男子用黄色胶布捆住嘴巴和前腿。这一连串的行为，让网友看了怒火中烧，大骂男子的行为是虐待动物。

男子在影片被曝光后，迅速将Instagram和面簿账号删除。如今再点击该账号连接，网页只显示页面不存在。

视频因为网友关注，防止虐待动物协会事后接获多人举报，当中有认识男子的公众向他们提供信息。

防止虐待动物协会（SPCA）发言人回复询问时说，见到动物被如此对待令人难过，但不幸的是，社会上确实有人会因为各种原因而虐待动物。

发言人说：“我们事后有接到多人举报，我们会保持警惕，尽其所能防止并阻止这些残忍的事情。我们已通知当局，让有关部门采取执法行动。”

协会也感谢为此事发生的公众，并称已有认识男子的人与他们取得了联系，提供相关信息。

发言人也提醒，若公众有更多信息，可直接电邮协会进行举报。