指警员不当对待强奸案受害人 辣玉莎至今未回复警方电邮

（早报讯）针对工人党议员辣玉莎早前称有警员不当对待强奸案受害人，刑事侦查局严重性罪案组已于10月7日和15日发电邮给她，要求她联系警方安排面谈，但辣玉莎至今没有回复。

辣玉莎今年8月3日在国会有关赋权女性的休会动议中提到，自己三年前陪同一名25岁强奸案受害人到警局报案。辣玉莎称女子后来哭着从警局出来，因为据女子所说，警员评论了她的穿着以及她喝过酒这件事。

对此，新加坡警察部队今天（10月20日）发文告说，辣玉莎至今为止没有提供有关此案的进一步细节，以证明她对警员的指控。

警方为找出此案，已广泛查看记录，但无法找到辣玉莎在国会所提到的这个案件或涉嫌处理此案的警员。

10月4日，内政部长兼律政部长尚穆根在国会要求辣玉莎提供更多资料，以协助警方调查这个指控，如受害人报案的警局、月份和其他详情。但辣玉莎以保护受害人的隐私为由，拒绝提供任何细节。尚穆根当时说，警方将要求辣玉莎前来面谈。

警方说，负责调查强奸案的刑事侦查局严重性罪案组已于10月7日发电邮给辣玉莎，要求她最迟在10月14日与警方联系，安排面谈。警方也向她保证，将尽一切可能，保护受害者的身份不被公开。他们于10月15日再发送另一封电邮，提醒辣玉莎最迟在本周一（18日）与警方联系。警方至今未收到辣玉莎的回复。

警方说，已广泛查看记录，并未找到辣玉莎所描述的事件，警方无法确认此事是否确实发生过。