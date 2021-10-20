可从澳洲供电到新加坡 300亿元太阳能项目的专家团队已选定

（早报讯）计划从澳大利亚供电到新加坡的300亿元基础设施项目“澳大利亚—亚洲电力链接”（Australia-Asia PowerLink），已成立了包括盛裕控股集团（Surbana Jurong）旗下SMEC公司的环球专家团队。

根据澳洲公司Sun Cable今天（10月20日）发布的文告，它成立这个由五个环球业者组成的专家团队，以落实这个数以千兆瓦特（gigawatt）规模的项目。

澳亚电力链接是世界最大可再生能源基础设施项目之一。Sun Cable将结合各种科技和基础设施，在北澳发展一个世界最大的太阳能农场之一（17-20千兆峰瓦/GWp）；世界最大的电池（36-42千兆瓦时/GWh）；以及世界最长的高压直流输电（HVDC）海底电缆，从澳洲达尔文到新加坡（约有4200公里）。项目预期2023年底动工，在2026年供电至达尔文，2027年供电至新加坡。到2028年时有能力满足新加坡15％电力需求。

除了专门从事工程与设计咨询服务的SMEC，环球专家团队其余四个成员是：建筑、工程与项目管理公司柏克德集团（Bechtel）、复杂工程方案专家赫氏集团（Hatch）、保险经纪和风险顾问达信公司（Marsh）以及专业服务与咨询公司澳洲普华永道（PwC Australia）。

团队成员与它们在这个项目负责的领域分别是：柏克德（项目交付）、赫氏集团（高压直流输电）、达信公司（风险管理）、澳洲普华永道（项目顾问）以及SMEC（太阳能发电系统）。