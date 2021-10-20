明年起 违例脚踏车骑士罚款将加倍

（早报讯）明年1月1日起，闯红灯、在单行道上与其他骑士并排骑行等违反交通法规的脚踏车骑士，罚款金额将从现行的75元倍增至150元。

交通部高级政务部长徐芳达今天（10月20日）接受媒体视讯采访时透露，陆路交通管理局今年已对超过500名违例骑士采取执法行动。“对小部分害群之马，光靠教育是不够的”，因此未来将继续加强执法，并提高罚款金额至150元。

相关违法行为包括没有尽可能靠近公路最左侧边缘骑行、逆行、在高速公路或隧道骑行，或是结队在公路骑行时超出限定人数等。

违例情节严重的骑士可能会被控上法庭，初犯者最高可被罚款1000元，或监禁三个月，或两者兼施。重犯者最高可被罚款2000元，或监禁6个月，或两者兼施。

交通部今天宣布，全盘接受活跃通勤咨询小组（Active Mobility Advisory Panel）本月初提呈的公路安全条例检讨报告与建议，明年起，脚踏车骑士结队在公路骑行时，车队首尾长度须限制在五辆脚踏车以内。

这意味着脚踏车队在单车道的公路上骑行，或是在巴士运行时间骑行在巴士车道时，人数须保持在单列五人以内；或是在有两条或更多车道的公路上，最多有双列共10人。

咨询小组在报告中曾提到，这样的车队长度约等于一辆巴士的车身长度。“这让脚踏车骑士能灵活结队骑行的同时，也能确保公路使用者的互动更安全。”

交通部今天回应指，骑行近年来成为越来越多人集健身与通勤于一体的环保生活方式，但受本地城市公路网络的空间限制，脚踏车骑士与其他公路使用者的摩擦也有所增加。出于公路安全考量，咨询小组广泛咨询了各方意见，提出的建议尽可能在不同公路使用者中取得平衡。

咨询小组曾建议要求不同脚踏车队之间保持约两个灯柱（约30公尺）的安全距离，以及驾车者在超越脚踏车骑士时应保持至少1.5公尺的超车距离。不过两条建议仅作为指导原则，并不具有法律约束力。

徐芳达对此澄清，一次性引入过多条例，只会适得其反。“设定这些的目的不是为了罚人或捉人，（1.5公尺）实际上是作为一个安全缓冲，并作为一个提醒，让我们所有道路使用者都设身处地为他人考虑。”

政府也同意，现阶段不应引入为脚踏车注册或是骑士须注册牌照等监管手段，原因是相关做法“不仅会影响大多数守法的骑士，且参考国外做法及本地经验后，几乎没有证据证明骑士注册牌照能有效加强公路安全或阻吓违规骑士”。

此外，政府也赞同，应大力鼓励骑士购买第三方责任保险，并将继续与保险公司及骑行团体合作，推动这一做法，同时加强公众教育，提高人们对现有条例和规则的认识。