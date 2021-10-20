黄循财：借冠病危机打造更强大的全球化模式

（早报讯）各国应该借冠病疫情所带来的危机，以更好的合作和伙伴关系为基础，打造更强大的全球化模式。

财政部长黄循财本地时间前天（19日）晚上在美国米尔肯研究所世界大会（Milken Institute Global Conference）发表讲话时说，人们越来越意识到，冠病病毒永远不会被根除。但在疫苗和追加剂的帮助下，人们可以学会与病毒共存，并尽可能恢复正常活动。

同时担任新加坡金融管理局副主席的黄循财说，人们在危机时刻倾向闭关自守，冠病疫情期间更是如此。

各国可以选择单独应对这些挑战，或采取有异于以往的做法。黄循财认为，各国应该将这场危机看作是一种鞭策，以更好的合作和伙伴关系为基础，打造一个更强大的全球化模式。

“这场大流行病凸显了我们彼此之间的联系和相互依存；而我们如何应对这场大流行病也证明了一同合作会更强大。”

黄循财说：“开放和连接是新加坡的DNA。它使我们能够吸引人才和投资，并发展为今天这个充满活力的商业和金融中心。”

面对疫情之后的世界，他指出，我国已经为经济制定了新方向。这包括尽快实现净零排放，推动新加坡和区域向绿色经济转型、大力投资研发工作，鼓励新一代企业家充分利用科技来解决我国面对的挑战，以及促进企业融资，将起步公司与家族理财办公室和基金会联系起来，同时把新加坡打造为区域慈善捐赠中心。