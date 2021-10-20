现有防疫措施将延长至11月21日以防止医疗系统不胜负荷

（早报讯）目前本地近九成的隔离病床已满，超过三分之二的加护病房床位也被占用，我国面临医疗系统不堪重负的巨大风险，因此将延长疫情稳定期多一个月。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康和财政部长黄循财今天（10月20日）以视讯方式接受媒体采访时，宣布这个消息。

我国公共医院目前有207个收治冠病病患的加护病房床位。王乙康说，需要进行气管插管治疗的冠病重症病患占了其中71张病床，另有75名冠病病患因为需要医疗人员密切监督以防他们病情恶化，也入住加护病房。这意味着三分之二的冠病加护病房床位已满。

黄循财也说，1650张隔离病床中，近九成已满。他强调，本地医疗人员已疲惫不堪，尽管当局正从其他地方调派人手，但需要时间。这意味着，现有的稳定疫情的措施需要延长多一个月，到11月21日。

他说，这不代表所有抗疫措施在这期间都维持不变。当局接下来几周将不断检讨情况。

“我们知道这在很多方面对每个人而言是艰难时期。我想这可能是我们抗疫之路至今中最困难的阶段。但这个阶段不会无限期地持续下去。到了某个时候，病例将达到顶峰。”

年长者的疫苗追加剂接种率也令人鼓舞。首批接到通知的年长者中，已有约八成接种追加剂。

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