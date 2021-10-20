60岁及以上未接种病患占死亡和ICU病例的三分之二

（早报讯）本地冠病病例过去两周已稳定下来，但未接种的60岁及以上年长者患重症的情况仍值得关注，这些病患占加护病房病例的三分之二。

卫生部长王乙康今午（10月20日）以视讯方式接受媒体采访时说，目前本地疫情出现了三好三坏的情况，其中未接种年长者感染重症的情况令人担忧。

他说：“60岁及以上未接种年长者的病例持续很高，相反的，已接种的年长者病例正在减少。未接种的年长病患则占了在加护病房以及死亡病例的三分之二。”

过去五天，平均每天有127名未接种的60岁及以上年长者染疫，他们当中每四人有一人输氧、住进加护病房或是死亡。70岁及以上未接种病患是每三人中有一人，80岁及以上病患是每两人中有一人。

除了年长患者的情况，王乙康也表示，虽然本地病例目前保持平稳状态，但还需要一段时间才会开始下降，导致医院和医护人员承受很大的压力。

他说：“我们有2000张隔离病床，超过81%已经被病患使用，导致在一些医院里，需要床位的冠病和非冠病的患者都需要排队。“

另外，本地207个加护病房中也有71个已住着需要输氧的冠病病患。他们平均需要住在加护病房15天，最长的可能达一个月。还有另外75名病患虽然无需输氧，但需在加护病房观察。

不过，王乙康也说，虽然昨天再次出现“恐怖星期二”的情况，新增3500个社区病例，但是病例翻倍的时间已经比较长。他也强调，目前最值得关注的不是病例的总数，而是需要加护病房或病逝的重症病患人数。

根据卫生部的数据，目前出现轻微症状或是无症状者比例也正持续增加，从之前的98%的病例，增至目前的98.6%，显示重症患者比例有所减少。

王乙康也指出，染病的已接种年长者也有所减少。10月初每天有约1000名已接种的年长者染病，昨天则只有279人。他相信这同年长者减少社交活动以及施打追加剂有关。