（早报讯）亚太股市今天（10月21日）开盘料将涨跌不一，企业盈利、通货膨胀居高不下以及中国房地产领域的风险等因素，继续受市场关注。美国纽约隔夜股市昨日涨跌不一，标普500指数涨0.37％，道琼斯指数涨0.43％，纳斯达克指数则跌0.05％。美国三大股指的期货今天至今皆小幅下跌0.14％至0.25％。今早已开市的东京股市目前下跌0.66％，悉尼和首尔股市亦分别跌0.04％和涨0.25％。

本地方面，冠病疫情恶化带来更多不确定性，海峡时报指数昨日高开低走，最终微跌0.93点或0.03％，闭市报3198.08点。

周四值得关注的股票：

1.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）昨日闭市后宣布，计划以1350亿韩元（1亿5380万新元）收购韩国骊州物流中心（Yeoju Logistics Centre）。信托认为，这个两年前落成的高规格房地产位于战略位置，有助它把握因冠病大流行而加速增长的电子商务市场。

丰树物流信托昨日股价持平于1.99元。

2.豪利控股（Oxley Holdings）昨日闭市后披露，集团向澳大利亚全资子公司Pindan提供1560万澳元（1571万新元）贷款，供该子公司偿还拖欠当地银行的抵押贷款。原本抵押给当地银行的房地产，将在6个月内完成脱售，所得资金用于偿还那笔公司贷款。该房地产最后一次的估值，相当于那笔公司贷款。

豪利控股股价昨日持平于0.205元。

3.丰隆亚洲（Hong Leong Asia）昨日闭市后透露，其子公司中国玉柴国际（China Yuchai International）昨日通过其主要运营子公司广西玉柴机器股份有限公司宣布，子公司Yuchai Xin-Lan New Energy Power Technology Co., Ltd.已签署合作协议，在北京、天津和河北市场进一步开发搭载燃料电池动力系统的氢能源应用。

在协议下，Yuchai Xin-Lan将与Beijing Xing Shun Da Bus Co.在北京成立合资公司，以研发和生产燃料电池动力系统供公路和越野应用。合资双方也将结合他们的资源和能力，推进核心燃料电池动力系统组件的开发。

丰隆亚洲股价昨日涨0.60％，收报0.835元。

4.明辉环球（BH Global）的子公司Sea Forrest Power Solutions公司（简称SFP）取得一个合同，将为Victory Petroleum Trading公司（简称VPT）的一艘添油船（bunker tanker）改用混合动力，提供其首个完全可电动（FER）推进系统。这是VPT的添油船船队的首个这类合约，而SFP设计的FER系统，在未来当我国的海岸充电基础设施到位时，允许船只从混合系统转型完全电动的系统。

明辉环球股票昨日无交易量，上一次交易是在10月6日，股价最后报0.34元。

5.安杰德国际（Ntegrator International）昨日闭市后透露，公司已以和两名认购者分别签署有条件私下售股协议，将分别发售1亿零205万股新股和7035万股新股给香港私人投资者郑泽莉（译音，Zheng Ze Li）和Industrial Electronics私人有限公司（IEPL），每股售价皆为0.82分，并分别发行1亿零205万股凭单和7035万股凭单给郑泽莉和IEPL，每股凭单可转换为1股新股，行使价皆为0.82分。私下售股所得138万元净资金，将用于满足公司的一般营运资金需求。

另一方面，该公司透露的资料显示，股东卓麒麟（译音，Zhou Qilin）上周脱售超过7704万股股票，股权已从7％降至0.77％，不再是大股东。安杰德国际股票今天将恢复交易。该股周一开始暂停交易，股价上周五闭市报0.9分。

6.威雅利电子（Willas-Array Electronics）昨日闭市后发布正面盈利预警，预期集团截至9月底2022财年上半年将取得3900万港元（673万新元）至4700万港元净利，高于上财年同期的2240万港元净利。这主要是因为电子组件供不应求造成2022财年上半年集团的毛利润率改善。

威雅利电子昨日股价涨0.74％，报0.685元。

7.凯利板公司申垚控股（Shen Yao，前称瑞狮集团）昨日闭市后发布盈利预警，预期截至6月底的2021财年全年业绩将蒙受净亏，主要因为公允价值损失及新元兑澳元贬值。

申垚控股昨日股价持平于3分。

8.业务受全球减排大势和冠病大流行影响的曼哈顿资源（Manhattan Resources），在对企业战略进行检讨后决定进军可再生能源业务。它昨日午后透露，计划以约480万元全面收购本地可再生能源发展平台Athena Energy Holdings公司，当中430万元以现金支付，其余约55万元将透过发售近1420万新股支付，每股售价3.9分。收购交易完成后，它将提供该平台517万元股东贷款以还债，并承诺若该公司要求，会额外提供500万元资本或股东贷款，供它扩充业务。

曼哈顿资源目前名列新交所观察名单。它前天股价大涨17.07％至4.8分，昨早暂停交易并于午盘恢复交易后，股价应声进一步暴涨35.42％至6.5分。