超过13米高楼龄20年以上建筑 明年起每七年须检查外墙

（早报讯）所有楼龄20年以上并超过13米高的建筑，从明年起每七年须进行一次建筑外墙检查，以及早发现安全隐患。新制度生效后，首批将有约3万栋建筑须在七年内接受外墙检查。

建设局今天（10月21日）发表文告，宣布新的定期外墙检查（Periodic Facade Inspection）制度。从2022年1月1日起，所有楼龄20年以上、楼高超过13米（从最高点到地面）的建筑须每七年进行一次建筑外墙检查，有地住宅和临时建筑除外。

根据新制度， 建筑业主、市镇理事会及管理公司等负责人须指定一名考获外墙检查证书的注册建筑师（Competent Person），并可由外墙检查员（Facade Inspector）协助展开检查工作。他们须针对外墙损坏情况提出合适的修复方案，而这些修复工作须在指定时间内完成。

建设局将采取措施帮助相关责任方过渡至新制度，例如在检查期限至少一年前发出提醒通知，让责任方有充足的时间为外墙检查做准备。负责外墙检查的业者也可以考虑将外墙检查的时间安排在与维修和重新装修工程或建筑外部保养工程同时进行，以节省开销。

除此之外，建设局也发布了一套外墙检查指导原则并推出强制性培训课程，训练并认证合格的建筑检查人员。截至今年9月，本地有149名注册建筑师以及140名注册外墙检查人员。

建设局说，为了应付需求，相关责任方可采用无人机和人工智能等高科技设备和系统，提升建筑检查的可靠性和效率，并节省成本。

当局也推出全球首个使用无人机进行建筑外墙检查的技术参考原则。根据这套参考原则，业者应在使用无人机进行外墙检查的至少三天前通知大楼住户检查的相关细节，无人机拍摄到的画面和影响将如何使用，以及采取措施避免相关资料被滥用。

负责建筑外墙检查的责任方和无人机服务业者应建立一套系统和程序，保护数据隐私。例如，在外墙检查过程中拍摄到的住户画面应该使用特定软件或其他方式进行屏蔽，确保住户的身份与隐私不被泄露。

建筑顾问公司ARUP Singapore的资产服务主管卡威受访时说，公司早在三年前就开始使用无人机检查建筑，尤其是超过几十米的高楼大厦。

他指出，业内传统的检查方式是通过建筑用户反馈将检查范围缩小到外墙总面积的约10％，再进行人工检查。随着无人机的使用，检查团队可以事先对建筑外墙进行100％的外观检查，检查是否有裂缝等。团队随后使用人工智能对照片进行分析和筛选，帮助检查员评估建筑的安全隐患，并展开更详细的检查，整个过程相比之前能节省约一半的时间。这将大大提升检查的可靠性和效率，并同时降低所需的人力和资源成本。

本地无人机业者Avetics的商务拓展主管曾台煌补充，无人机技术日益精进，除了可探测障碍物并保持安全距离，也可通过网络提供实时现场直播等。无人机所携带的相机也能够进行多种不同的拍摄，如广角、15倍光学变焦和230倍光学以及数码的混合变焦拍摄。一台无人机可持续运作长达55分钟，但操作员会根据天气、距离等不同因素调整时间，一般操作时间约35分钟。

卡威强调，业者在使用无人机检查建筑外墙时会事先与营运商和住户等各方进行沟通，并使用人工智能屏蔽技术，以保护建筑内住户的隐私。

他也说，建筑业日后可通过使用更多高科技设备和系统提升安全性和工作效率，料业内未来对此的需求会激增。