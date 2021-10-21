淡马锡分发免费漱口液 一至四房式组屋住户可获额外小瓶装

（早报讯）淡马锡基金会将为每户家庭提供免费漱口液，帮助减少疾病的传播。有兴趣的家庭可从下月15日起上网登记，并自选日期和时间到全岛约40个地点领取250毫升装的漱口液。住在一到四房式组屋的家庭也将从下周一起陆续收到由新邮政派送的额外125毫升装漱口液。

淡马锡基金会今早（10月21日）宣布，作为“未雨绸缪”（Stay Prepared）计划的一部分，基金会将免费分发Staywell（意为保持健康）漱口液给每户家庭。漱口液内含有1%的聚维酮碘（Povidone-iodine，简称PVP-I），能够有效对抗多种细菌，包括导致喉咙痛的病菌。

有兴趣的家庭可在11月15日至12月10日间到stayprepared.sg/staywell-register登记。公众须提供新能源住家水费账户号码、住家地址和电子邮件进行验证。每户登记的家庭可获得一瓶250毫升的聚维酮碘薄荷味橙色漱口液，还有一个容量为25毫升的量杯。

漱口液的领取日期为11月22日至12月12日，公众可在网上自行选择领取日期、时间和地点。领取地点包括指定的购物商场、指定的新加坡博彩公司投注站，以及新加坡博览中心等。淡马锡说，所有领取地点都设有监控摄像头，若发现有人冒领，基金会将向警方提供信息协助调查。

公众在获得家人或朋友的同意和授权后，可替他们登记及代领漱口液，只须出示新能源账单、预约确认邮件或WhatsApp信息即可。

另外，淡马锡基金也将额外分发125毫升装的漱口液给居住在一房式到四房式组屋的家庭。新加坡邮政将在本月25日至11月19日间把漱口液派送到符合条件家庭的信箱，公众无须采取任何行动。公众可通过新邮政手机应用程序中“我的派送”（My Deliveries）选项，追踪漱口液的派送状态。

居住在一房式到四房式组屋的家庭和其他家庭一样，也可在11月15日至12月10日期间到网上登记，领取大瓶装的漱口液。

公众可利用漱口液保持口腔卫生，或在感到喉咙痛时使用。每天最多使用两到四次，每次使用15毫升或一个瓶盖的漱口液，漱口约30秒后将漱口液吐出，不要吞咽。

淡马锡基金会提醒公众，在使用漱口液之前，应参阅随附传单以了解更多详细信息。若在使用漱口液时出现不适或过敏反应，或是喉咙痛等症状恶化或持续超过两天，应立即求医。

若领取漱口液的需求超出预期，淡马锡基金会计划在农历新年后进行第二轮的分发活动。

公众可关注淡马锡基金会的面簿或浏览www.stayprepared.sg/staywell，了解更多关于Staywell漱口液或其它分发计划的更多详情。