职总雇联PME工作组建议 设支援框架助失业者重回职场

（早报讯）全国职工总会和新加坡全国雇主联合会设立的专责小组建议，设立支援框架为非自愿离职者提供失业援助金和其他援助，并帮助他们重返职场。

去年10月成立的专业人士、经理和执行员（PME）专责小组今天（10月21日）发表报告书，针对如何就如何强化对白领的支持提出九大建议。

这些建议包括：促进职场公平性、为非自愿离职者提供失业援助金和福利、确保中年白领获得更多受聘机会，以及帮助白领提升技能和争取擢升的机会。

小组过去一年通过在线调查和聚焦讨论，听取超过1万名员工和商界领袖的意见之后，发现白领员工整体上比较担心失业问题，也认为他们在与工作相关的培训方面需要更多的帮助。

小组提出的支援框架除了为失业者提供援助金作为辅助收入之外，也希望为工会会员和处于弱势的年长员工提供另一层保障。

不过，专责小组没有为这个框架提供更多细节。共同领导小组的职总助理秘书长郑德源指出，这项建议有待深入研究，包括援助金什么时候开始发放、金额多少，以及要提供多久。

郑德源也指出，失业援助不仅仅限于保险，也包括配套的扶助措施帮助人们重返职场。小组另一名联合领导人、雇联执行理事长沈锦源也强调，失业援助的用意是鼓励白领尽快重回职场。

至于这些建议预计什么时候获得落实，专责小组联合顾问、职总秘书长黄志明说，专责小组的主要职责并不是制定政策，而是如实反馈民间关切点，其中一部分建议需要政府或者劳资政三方深入研究才能定案。“我希望12个月之后，也就是2022年，这些建议的落实情况能够明朗化。”

他也强调，一些不需要政府投入，只要职总和雇联双方就能推动的举措，应该会直接落实，这就包括和雇联携手扩大现有的就业保障联盟（Job Security Council），加强本地就业前景和为新加坡人创造更好的工作机会。“这些我们会直接去做，九个建议不必同时间落实。”