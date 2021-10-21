国大研发智能创口贴 医生可远程监测慢性伤口

（早报讯）国大研发一款智能创口贴，利用智能传感器，通过应用程序对慢性伤口进行实时评估。即使患者足不出户，医生也能远程监测慢性伤口的各项指标。

这种名为VeCare的智能创口贴不仅能减少患者前往诊所看诊的次数，还能让医生及时了解病人伤口的状况。

目前针对慢性伤口的临床评估大约耗时一到两天，过程中须采集伤口渗出的液体，并送到实验室检测和分析特定的生物标志物（biomarkers），或者通过检查外观来鉴定伤口愈合的情况，但通过肉眼无法观测伤口中是否存在细菌，所以往往有失准确。

而这款智能创口贴只需贴在伤口上，就可通过电化系统从伤口渗出的液体中检测多种生物标志物、温度、pH值，并快速评估伤口和受感染情况。它也是全球首个能在15分钟内检测多项指标的医疗用具。

VeCare创口贴由传感器，微流体收集器、透气外层以及与伤口接触的内层组合而成。患者和医生只须下载VeCare应用程序，即可查阅收集到的信息，医生也能远程监测伤口的情况。

现处于临床测试阶段

新加坡中央医院正与VeCare合作，对患有慢性下肢静脉溃疡的患者进行小型临床测试。通过测试得到的结果也证实了VeCare系统能够让医生监测伤口的情况，并且及时进行医疗干预。

国大医疗健康创新与科技研究院院长兼生物医学工程系教授林水德说：“目前我们正在临床试验阶段，预计需要一至两年的时间才能完成临床试验，因为每个病人伤口恢复的速度不同，有些病人的伤口需要几个星期恢复，但有些需要一年甚至更久。”

林教授也提到，VeCare可依据患者伤口的类别，调整智能创口贴中所使用的生物标志物，从而达到远程监测各项伤口指标的效果。研究团队计划进一步确保V eCare能满足安全、监管和批量生产的考量，并针对不同类型的慢性伤口，如糖尿病足和压疮等，进行临床试验，更好地辅助医疗诊断以及治疗的工作流程。