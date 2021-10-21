感染群观察期缩短至14天 专家：明智之举

（早报讯）卫生部近日将冠病感染群除名的条件，从28天未出现新病例缩短至14天。受访专家指出，科学家现在对病毒潜伏期的长短有更加精准的把握，因此把感染群的观察期缩短是明智之举。

卫生部答复《联合早报》询问时说，德尔塔变种毒株的潜伏期平均少于四天，比变种前的病毒潜伏期减少两天。这意味着，在人体接触病毒后，只需平均四天的时间，即可检测出是否感染病毒，因此当局决定把关闭感染群之前的观察期缩短至14天。

如果感染群的新病例是住在政府隔离设施等没有接触社区的患者，当局不会延长感染群的观察期。

针对德尔塔变种毒株的潜伏期只减少两天，而感染群的观察期却缩短一半，受访专家说，之前把观察期定在28天是由于早前信息不足而不得不采取的保守策略。

杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目副主任黄英勇教授接受本报访问时说，疫情刚暴发时，关于病毒潜伏期的说法众说纷纭。为了安全起见，当局决定将观察期定为感染群最后一次出现病例后的28天。

“如今潜伏期的预测更为准确，我认为缩短观察期是明智之举。”

他指出，如果冠病真的在新加坡成为地方性流行病，这意味着病毒广泛传播，再加上新加坡绝大多数人口已接种疫苗，因此已经没有必要观察感染群内的传播。

“当局不必因为购物商场或餐馆出现一两起病例就关闭这些场所。”