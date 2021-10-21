国大医学组织推出首个集远程问诊及预约收费为一体应用

（早报讯）国立大学医学组织旗下医院和综合诊疗所的病患今后只需一个手机应用，就能轻松完成预约、排号、远程问诊、付款和取药等服务。

这款由国立大学医学组织（NUHS）和综合保健信息系统公司（IHiS）联合推出的OneNUHS应用已在今年4月上架。应用集合了不同功能，旨在简化繁杂的程序，为组织旗下14家医疗机构的病患带来便利。

病患可通过应用预约问诊或更改预约，在预约当天直接取号、付款、要求补充药物或医疗报告，以及查看检测结果、冠病记录和接种记录。病患也可选择自己取药或是安排配送药物。

应用也具备个性化功能，可根据病患个人资料和健康状况提供健康检查和疫苗接种相关的建议，以预防疾病。

应用也在今年8月增设远程问诊的功能，让例如无须进行面对面检查的糖尿病或高血压等慢性病患，直接用应用与医生复诊。病患的看护和家属也能通过自己的通讯设备同时参与。

亚历山大医院100名病患已率先受邀试用应用的远程问诊功能，医院将在本月底以前开放让所有诊所的病患使用这项功能。

国立大学综合诊疗所的病患也将从明年2月起开始使用，国立大学医院和黄廷方综合医院的病患则会在明年底前开始使用。

为鼓励年长病患使用应用，医院已安排数码大使提供在场指导并印制传单，医生和护士也会鼓励病患下载应用并使用其功能。

应用目前已累计超过17万6000次下载，病患也已进行超过1万4608次预约、1万6426次取药和3万7420次付款。组织也计划未来推出中文版本。