扰邻还对警亮刀 晕眩枪下被制伏

阿叔播音乐“庆佳节”太大声遭邻居报警，警方上门后岂料他把音量开更大，还呛声：“你知道为什么我不怕警察吗？”甚至拔出刀子指向警员。警员多次警告他都不肯放下刀子，最终用晕眩枪将他制伏逮捕。

被告尤索夫（52岁）昨天（10月20日）承认两项在公共场所持有危险武器以及醉酒闹事的罪名，另外三项罪名交由法官考虑后，被判坐牢十个月以及两周。

根据案情，被告住在陶纳路（Towner Road）组屋。今年5月14日傍晚约6时，他大声播放邦拉（Bhangra）舞曲，惹来同座的男邻居不满。

邻居找上被告单位拍下大门照片，被告见状后走出来怒骂和质问为何要拍照，邻居不予理会掉头就走，被告边跟上边呛说：“你要报警是吗？不管你是去报警或去找你阿公，我都不怕！”

邻居报警后，坐在自己屋外椅子上的被告见两名警员到来，就恶人先告状投诉邻居行为，称自己只是想听音乐庆佳节。警员劝他降低音量。被告起初也听话，但后来突然调高音量，而且还比之前更大声。

由于音量实在太大，其中一名警员拨电给上司汇报情况。这时，被告突然对着另外一名警员说：“我不怕任何人，即使是警察也不怕，你知道为什么吗？”接着被告拔出14公分长的刀子指向警员。

警员立刻大喊“放下刀子”，但喊了三次被告依然不肯听，警员因此拔出晕眩枪指向被告。另一名警员见状也拔出晕眩枪，见被告依然不肯配合，才开枪将被告电晕。

被告中一次晕眩枪后仍不肯放下刀子，另一名警员也因此再开一枪将他制伏。

主控官指被告的罪行非常严重，被告并非身上藏刀子在街上被警方撞见，而是故意拔刀指向警员。

由于在公共场所持有危险武器的罪名带有强制性鞭刑，但被告已经超过50岁，法官因此下令被告以额外的坐牢刑期顶替。