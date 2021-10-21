为限量版球鞋 男子花7千贿赂店员

为限量版球鞋，男子不惜花7000余元贿赂两名球鞋店员工，三人今早被控。

贪污调查局昨天（10月20日）傍晚发布文告，三名年龄介于27至30岁的男子因涉及贪污的罪行，今天被控上法庭。

其中一人吴易铉（30岁）涉案时为鞋店“Foot Locker”的助理店长，文告指他曾于去年8月间至今年1月间，涉嫌向三人收取了总金额达1万2189元的贿款，作为提供有关限量球鞋推出及折扣球鞋补货之内幕消息的酬劳。他接收贿赂的次数多达36次。

吴易铉面对三项抵触防止贪污法令的控状。

另一名嫌犯莫哈末费兹（28岁）涉案时则是运动装零售品牌“AW LAB”的销售助理。文告指他于去年9月间至10月间，涉嫌向两人收取总金额达5295元的贿款，以协助预订限量球鞋。他受贿次数共九次。

费兹因此面对两项抵触防止贪污法令的控状。

根据文告，孟繁萱（27岁，原籍中国）于去年9月至今年1月间，涉嫌22次向吴易铉进行贿赂，以获取折扣球鞋补货和限量版球鞋推出的内幕消息。贿款总额达5681元。另外，孟繁萱也涉嫌于去年9月至10月间，为预订限量球鞋而五度贿赂费兹，贿款总额达1500元。

孟繁萱将面对两项抵触防止贪污法令的控状。

我国对贪污的罪行采取零容忍的态度。涉嫌贪污者一旦罪成，将面临罚款高达10万元，或监禁长达五年，或两者兼施。