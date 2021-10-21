为剪开脚踏车锁链 驻署警长报假案被判罚款3000元

（早报讯）驻署警长因遗失脚踏车锁链的钥匙，又找不到工具剪断锁链，在朋友的群组内求助。朋友开玩笑让他报警称找到被偷走的脚踏车，让警方提供“免费服务”帮忙解开锁链，他却信以为真照办。

现年50岁的王志胜（译音）今早（10月21日）承认报假案，被判罚款3000元。

调查揭露，今年5月26日上午11时30分左右，被告骑着脚踏车到榜鹅水滨坊（Waterway Point）买午餐，他停好车后为脚踏车上锁，岂料当回去取脚踏车时，却发现原本收在口袋的钥匙不见了，沿路找也找不到，便乘搭地铁回家。

被告曾试图购买剪锁链的工具，但都买不到。后来他回到榜鹅水滨坊，向商场保安借工具，不过保安因无法确认被告就是脚踏车的主人而婉拒。

接着，被告在朋友的群组内求助，朋友却开玩笑地叫他报警，称找到自己曾被偷走的脚踏车，让警方提供“免费服务”，帮他解开锁链。

没想到被告真的照办，结果当得知警察会调阅电眼调查时，被告知道已经无法继续圆谎，这才一五一十地把真相告诉警察。

庭上揭露，被告其实也是一名警察。警方受询时证实，被告是驻署警长，在报假案的当天就被揭穿，并对他展开调查。

警方发言人说，被告于今年9月3日遭停职。随着他今日被定罪，当局将会对他采取内部行动。