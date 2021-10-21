逾7900名客工已在中央康复设施完成休养

（早报讯）至今已有超过7900名在中央康复设施里隔离养病的客工康复并返回宿舍，绝大多数客工都能在七天内康复。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生昨天（10月20日）傍晚走访位于双溪登加客工宿舍（Sungei Tengah Lodge）的中央康复设施（Centralised Recovery Facility，简称CRF），探望正在养病的客工。

陈诗龙今午在面簿贴文指出，他和许宝琨聆听了这些客工的担忧，并向他们承诺人力部将竭尽所能照顾他们的健康。

他写道：“已完成接种，并只出现轻微或无症状的客工可以在中央康复设施安全康复。若有需要他们也可通过设施内或区域医疗中心、以及远程问诊获得基本医疗服务。宿舍业者、前线保障支援小组（简称FAST）和康复伙伴也会为他们提供支援。”

许宝琨也指出，人力部自10月初设立中央康复设施以来，一个月内准备了超过5000张床位，另外，在48个客工宿舍内的宿舍康复设施（Dormitory Recovery Facility，简称DRF）也有额外6000张床位。

近日客工宿舍过渡到新程序的过程出现混乱，导致部分隔离客工没人送饭，陈诗龙在贴文中解释，由于行动规模较大，前线团队在上周碰到过渡性问题，但人力部人员已努力稳定情况，包括让非政府组织伙伴和雇主更频繁地与客工和宿舍业者接触。

为了消除客工的焦虑，并向他们解释新程序的细节，人力部属下保障、关怀与接触（ACE）小组已分发以客工母语撰写的宣传单。

陈诗龙也说，人力部过去一年来致力于提升客工社群的坚韧，包括设立区域医疗中心和在大型宿舍设立医疗中心，提供基本医疗服务。人力部也正在策划一系列计划，包括全新的综合基础医疗系统，在六个地点为客工提供综合性的医疗服务。具体细节日后公布。