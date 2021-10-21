职业介绍公司遭黑客攻击 4万人个人资料外泄

（早报讯）本地职业介绍公司Protemps的服务器遭黑客入侵，造成约4万名求职者的个人资料外泄。

受害的求职者大部分是我国公民。遭泄露的资料包括身份证或护照的高清照片、求职简历、电话、国籍、种族、出生日期、证件号码、婚姻状况、住址，以及薪水等。

黑客组织Desorden Group本月7日在一个外国黑客论坛上发帖称，他们已在本月4日成功窃取Protemps服务器上所有的文件和数据，并通过一段视频展示部分资料作为证明，留下“仔细考虑”（think carefully）的威胁性文字，相信借此向Protemps（Protemps Employment Services）索要赎金。

他们过后再在本月14日，于同一网站以2.13欧元（约3. 34新元）的价格公开兜售这些资料。截至发稿时，已有至少65人成功购买。

根据Protemps网站介绍，该公司成立于1987年，主要业务为工作配对，并在巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）设有办公室。

个人资料保护委员会（PDPC）发言人今晚受询时回复zaobao.sg，已接获Protemps的通知，“我们正在调查这起事件”。

据报道，Desorden Group名字意为“无序与混乱”，以攻击供应链网络和公共服务组织，偷窃其资料并索要赎金而出名。

世界知名电脑硬件制造商宏碁（Acer）位于印度和台湾的服务器也在本月遭到Desorden Group的攻击。

zaobao.sg已尝试联络Protemps。