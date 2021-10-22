李总理：新澳免隔离安排望可恢复两国紧密联系

（早报讯）澳大利亚和新加坡的免隔离旅游安排有望在下周敲定，李显龙总理对此表示欢迎，并期待新澳两国能恢复紧密的联系。

澳大利亚总理莫里森是在今早（10月22日）宣布这项消息，初步计划是让持学生和商务签证的旅客能率先入境，之后再将计划开放给游客。

李总理今早也在面簿贴文表示对于澳大利亚将允许新加坡持签证者入境表示欢迎，并指他在莫里森今年6月到访新加坡时曾鼓励他这么做。

他写道：“新加坡和澳大利亚有密切的经济和投资往来，人民之间也有友好关系。我期待在一起走向冠病成为地方性流行病的途中，两国能恢复紧密联系。”

交通部长易华仁也在面簿上贴文说：“新加坡和澳洲是长期伙伴，在贸易、国防和民间交流等多方面有密切的联系。在冠病疫情之前,许多新加坡人都会到澳洲工作、旅游或是求学，反之亦然。我们期待与澳洲合作，陆续恢复两国之间的旅游。我希望能尽快分享细节。”