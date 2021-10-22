（早报讯）亚太股市今天（10月22日）开盘料将涨跌不一，企业盈利和中国房地产领域的风险继续影响市场情绪。美国纽约隔夜股市昨日涨跌不一，标普500指数涨0.30％，道琼斯指数跌0.02％，纳斯达克指数则涨0.62％。美国三大股指的期货今早至今涨跌不一。今早已开市的悉尼股市涨0.10％，首尔股市跌0.12％，东京股市跌0.18％。

本地方面，因区域市场情绪受中国房地产风险的影响，海峡时报指数昨日午后疲软，最终微跌9.58点或0.30％，闭市报3188.50点。

周五值得关注的股票：

1.腾飞瑞资（Ascendas REIT）宣布以2亿零780万元（1亿5600万美元）收购美国堪萨斯城的11个物流房地产组合。这是腾飞瑞资首次进军美国物流市场。该信托今早发布消息时表示，这些资产将辅助信托现有的物流资产组合。

腾飞瑞资昨日股价涨0.66％，闭市报3.06元。

2.新达信托（Suntec REIT）截至9月底第三季每单位派息2.232分，同比劲增20.8％。它今早发布业务报告指出，每单位派息同比取得增长，是因为第三季可派发收入同比增加22.0％至6370万元。这个强劲的表现，是由新收购的伦敦和墨尔本资产的贡献以及给予零售租户的租金援助减少。新加坡、澳大利亚和英国的办公室资产组合保持韧性，为信托单位持有者提供稳定的收入。

新达信托昨日股价涨0.67％，闭市报1.51元。

3.胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）昨日闭市后发布截至9月底第三季业务报告，信托资产组合的出租率上升到85.3％，这是2018年初以来最高。它签订的新租赁合约达9万零600平方英尺，新租户包括来自保健、环境以及冷链物流等在扩张的行业。另外，共5万9729平方英尺楼面以较高的租金续约，租金调升率7.8％。

胜宝工业信托昨日股价持平于0.435元。

4.第二房地产（Second Chance Properties）昨日闭市后透露，集团截至8月底的2021财年全年净利预料会大幅增加。这主要是因为集团的金融资产在该财政年取得更高的股息收入，黄金业务也比2020财年有更好的表现。此外，集团的金融资产实现408万元收益。

第二房地产昨日股价涨1.59％，闭市报0.32元。

5.莱佛士教育（Raffles Education）今天股票将恢复交易。它昨日透露，公司多名董事在周二（10月19日）接受了新加坡金融管理局和商业事务局的问话，事关当局调查艾芬银行（Affin Bank）追债之事，是否有人触犯证券与期货法令（Securities and Futures Act）的有关披露规定。

这些董事包括集团主席兼总裁周华盛（他也是实大控股（Sitra Holdings）非执行主席）、首席独立非执行董事林孝德（他也是亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）管理公司的主席）、非独立非执行董事何军、独立非执行董事黄光明和颜惠珍。接受当局问话者还包括马来西亚子公司Raffles K12和Raffles Iskandar的董事兼主要管理层人员郑瑾莲；郑瑾莲也是周华盛的妻子。他们的护照已被扣留但都不需要交保，没有人被逮捕或被提控。

他们会继续在公司担任董事或执行级职位。董事会提名委员会认为，周华盛和黄光明在下周六举行的常年股东大会上，仍可寻求连任。公司相信有关调查不影响他们履行公司董事的职责。

莱佛士教育是在周二开盘前要求股票暂停交易，以待发布消息。它昨日透露，当局已向公司要求提供与艾芬银行贷款有关的文件。该银行今年5月向莱佛士教育两家子公司Raffles K12和Raffles Iskandar，追讨总额4亿1000万令吉（1亿3100万新元）的贷款。如果当时有重大信息没有及时作出披露，将构成触犯法令。

6.三泰集团（Tritech）昨日股价暴涨52.94％至2.6分，交易活跃。公司昨晚答复新交所询问表示不知股票异常交易的原因。