腾飞瑞资2.078亿元收购美国堪萨斯城11个物流房地产

（早报讯）腾飞瑞资（Ascendas REIT）宣布以2亿零780万元（1亿5600万美元）收购美国堪萨斯城的11个物流房地产组合。

该信托今早发布消息时透露，这些房地产的卖方是ColFin 2017-11 Industrial Owner和ColFin Cobalt I-II Owner。目标房地产位于位于堪萨斯城的南约翰逊县（South Johnson County）、北约翰逊县（North Johnson County）、东杰克逊县（Eastern Jackson County）和北堪萨斯城（Northland）的永久地契地段。这四个市场拥有堪萨斯城市场总体库存的70％左右。

腾飞基金管理公司（信托管理公司）执行董事兼总裁郑伟良说：“收购堪萨斯城这11个物流房地产，标志着我们首次进军美国物流市场，对腾飞瑞资现有的物流资产组合有辅助性。”

“在电子商务对仓储的需求上升的推动下，强劲的市场基本面使得美国各地的净吸纳量（net absorption）和租金增长创下新高。鉴于堪萨斯城在美国的中心地理位置和其发达的交通基础设施，我们对这个投资组合的增长潜力充满信心。我们相信，对这一投资组合的需求将持续高涨，它包括20万平方公尺的最后一英里物流空间，为国内市场、中西部人口中心和美国其他商业中心提供便利。”

腾飞瑞资昨日股价涨0.66％，闭市报3.06元。