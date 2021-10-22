莱佛士教育股价一度大涨19.67％至7.3分

（早报讯）莱佛士教育（Raffles Education）今天股票恢复交易后，股价一度大涨19.67％至7.3分，交易量已高达3187万股。该股周一股价暴跌25.61％至6.1分的历史最低闭市纪录，交易量则高达5234万股，是十年来最高，股票隔天便暂停交易。

公司昨日透露，多名董事在周二（10月19日）接受了新加坡金融管理局和商业事务局的问话，事关当局调查艾芬银行（Affin Bank）追债之事，是否有人触犯证券与期货法令（Securities and Futures Act）的有关披露规定。

这些董事包括集团主席兼总裁周华盛（他也是实大控股（Sitra Holdings）非执行主席）、首席独立非执行董事林孝德（他也是亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）管理公司的主席）、非独立非执行董事何军、独立非执行董事黄光明和颜惠珍。接受当局问话者还包括马来西亚子公司Raffles K12和Raffles Iskandar的董事兼主要管理层人员郑瑾莲；郑瑾莲也是周华盛的妻子。他们的护照已被扣留但都不需要交保，没有人被逮捕或被提控。

他们会继续在公司担任董事或执行级职位。董事会提名委员会认为，周华盛和黄光明在下周六举行的常年股东大会上，仍可寻求连任。公司相信有关调查不影响他们履行公司董事的职责。

莱佛士教育是在周二开盘前要求股票暂停交易，以待发布消息。它昨日透露，当局已向公司要求提供与艾芬银行贷款有关的文件。该银行今年5月向莱佛士教育两家子公司Raffles K12和Raffles Iskandar，追讨总额4亿1000万令吉（1亿3100万新元）的贷款。如果当时有重大信息没有及时作出披露，将构成触犯法令。