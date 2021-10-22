新航为悉尼航线重启巨无霸A380

（早报讯）为迎接圣诞假期及澳大利亚开放国门，12月1日起新加坡航空公司的空客A380——这个世界上最大客机将重新投入新加坡往返悉尼的航线。

新航今早（10月22日）宣布这个消息，由A380运载的SQ231航班，每日凌晨0时45分从新加坡飞往悉尼，并于当地时间上午11时50分抵达悉尼。返程航班SQ222则在当地时间下午4时10分从悉尼出发，晚上9时20分回到新加坡樟宜机场。

这两趟航班的票务即日起加入系统中，并将在不久后发售。

新航区域副总裁阿鲁尔说：“随着新南威尔士州和澳洲边境从11月1日起开放，空客A380将为圣诞节期间与亲人重聚的澳洲人服务。”

他还提到，在疫情期间尽管面对巨大的挑战与财政压力，但新航仍加大投资力度，与澳洲和全球各地保持连通。

他指出，疫情期间，“新航运营了近4000个客运航班，帮助6万7000人飞到澳洲，其中绝大多数为想回国的澳洲人。同时，为保持关键贸易渠道开放，确保基本医疗用品、个人防护用品及疫苗的运送，在此期间有3000个货运航班往返于新澳之间。”

早在2007年，新航率先试飞A380时就将悉尼作为首航目的地，2017年在启用新的A380时也再次将悉尼定位为首个目的地，A380重返悉尼航线表明了新航对澳洲市场的重视。

澳洲总理莫里森今早宣布，新加坡与澳洲的免隔离旅游安排将于下周敲定。李显龙总理今早也在面簿贴文对此表示期待。