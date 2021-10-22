人力部将考虑PME专责小组建议 完善就业准证框架

（早报讯）人力部已经在探索如何进一步完善就业准证框架，以实现借助多元化外国劳动力在本地劳动队伍中建立更坚实新加坡人核心的目标，相关细节将在适当时候公布。

人力部今天（10月22日）发文告回应全国职工总会和新加坡雇主联合会专业人士、经理和执行员（PME）专责小组的建议时也强调，政府将继续加强职场公平框架、支持本地员工就业和培训，以及通过检讨外来人力政策的方式，壮大劳动队伍中的新加坡人核心。

“政府接下来检讨人力政策、职场公平框架和支持就业的举措时，会将把专责小组的建议考虑在内，并和劳资政三方伙伴紧密合作，为本地白领提供支持，以及保障所有员工的福祉和生计。”

去年10月设立的PME专责小组昨天发布发表报告书，就如何强化对白领的支持，提出九大建议。这些建议包括：促进职场公平、为非自愿离职者提供失业援助金和福利、确保中年白领获得更多受聘机会，以及帮助白领提升技能和争取擢升机会。

人力部也说，职场公平为开放式的经济和包容性的社会奠定了坚实的基础，这也是为什么劳资政三方伙伴今年7月设立职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）来检讨本地职场公平框架，包括为保障职场公平立法。

人力部也强调，帮助本地人取得就业机会向来都是政府的优先任务，尤其是冠病疫情冲击经济和劳动力市场之际。

至于PME专责小组昨天提出，为非自愿离职者提供失业援助金和福利的失业全国支援框架，人力部在文告中并未明确回应。