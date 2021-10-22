违反安全管理措施 24家餐饮场所和24人被罚

（早报讯）自本月初，24人和24家餐饮场所因违反安全管理措施被罚。当中有15家餐饮场所被令暂停营业，九家被罚款。

永续发展与环境部今天（10月22日）发文告说，执法单位自10月9日共检查了超过1000个餐饮场所和3700多人，发现一家食肆违反疫苗接种差异化的安全管理措施，未能确保进入店内或在店内用餐的食客已完成接种。

这家食肆是位于加东购物中心的Katong Eating House Pte Ltd，它被令从10月15日开始，暂停营业至本月24日，为期10天。

14家食肆则因触犯安全管理措施，例如未遵守顾客的人数限制，没确保各组顾客之间有至少一米距离，允许唱歌和敬酒等，而被令停业至少10天。其中，业者Shi Hao Mala Pte Ltd不仅必须停业10天，还被罚1000元。有两家餐饮店，包括De Boss House和Pink Whale都是第二次违例，因此被停业20天。

另外，有9家食肆接到至少1000元的罚单。这些违规行为包括允许唱歌活动以及未确保在座的客人之间有至少1米距离等。当中位于柏龄大厦的Yellow Goldenland是重犯，被罚2000元。

永续部提醒，公众应严格遵守安全管理措施，以保障社区的安全。当局将对违例的餐饮业者与个人采取严厉的行动，包括吊销执照。

文告也指出，屠妖节即将来临，预料将有更多公众到访小印度，因此政府会在小印度实施额外的安全措施。这些措施包括封锁甘贝尔巷（Campbell Lane）和实龙岗路交界处的人行道和确保店家不会将商品摆放到人行道等。有关当局也会于节庆前夕加强在小印度的执法行动。