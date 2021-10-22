冒用易通卡索咳嗽水 男子监两个月一周

（早报讯）自己的身份证已遗失，29岁男子偶然拾获一名理工生的易通卡后，用修图软件把自己的照片转移到易通卡上，冒充小10岁的理工生身份，并在半年内多次到五家诊所索取咳嗽药水。

被告万业隆（译音）面对八项控状，包括欺骗、冒充他人欺骗和挪用他人物品等。他昨天（10月21日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢两个月又一周。

根据案情，一名19岁理工生在去年2月13日丢失学生易通卡，被告偶然拾获，但未归还。

被告接着拍下易通卡，并使用修图软件将自己的照片取代理工生的，但未修改理工生的名字和身份证，借以冒充其身份。

根据控状，被告早在2019年曾报失身份证，因此握有一张报案纸。他案发时也用修图软件将理工生的名字和身份证号码填写在报案纸上，伪造成理工生丢失身份证的报案纸。

去年3月19日，被告冒充理工生到一家诊所看诊，他当时将伪造的电子版易通卡交给诊所职员，让职员误以为他是理工生，被告最终取得咳嗽药水和病假单。

食髓知味的被告后来重施故伎，在五个月内四度上门到同一家诊所索取咳嗽药水。

被告也在同年6月28日至7月5日之间，以同样手法跑到另外四家诊所索取咳嗽药水。

庭上没有揭露被告索取咳嗽药水的意图。

案情显示，几名巡逻警员去年7月5日中午12时半，发现坐在长堤坊脚踏车停放区的被告行迹可疑，于是上前查问他的身份证，岂料发现他身上有五张病假单，进而揭发被告罪行。