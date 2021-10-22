客工重返社区活动计划扩大 每周到访小印度和芽笼士乃宿舍客工将增至3000人

（早报讯）从本月30日起，人力部将扩大宿舍客工重返社区活动的计划，每周可有多达3000名已接种冠病疫苗的客工到访小印度或芽笼士乃，活动时间延长至八小时。

客工到访休闲中心的条例也将进一步放宽，客工重返社区计划（community visit programme）自上月13日启动，每周让500名客工分三天六个时段到小印度活动。活动范围涵盖多个客工喜欢去的地点，包括竹脚中心、维拉玛卡里雅曼印度庙、安古利亚回教堂和慕斯达法商场等。

人力部今天（10月22日）发文告说，过去一个月的试点计划，共700名来自30个宿舍的客工到访了小印度，每次活动６小时。当中大多数客工表示对行程和安排感到满意，不过希望能有更长的活动时间及更大的活动范围。

由于反应正面，人力部将扩大计划，让更多完成疫苗接种的客工参加，并增添多一个到访地点。从10月30日开始，每周最多可有3000名已接种疫苗的客工到访小印度和芽笼士乃，每次活动时间长达8小时。

客工在外出前后须接受抗原快速检测（ART），迄今为止未有人冠病检测呈阳性。

文告指出，住在没有冠病感染群的宿舍楼能报名参加外出计划，这些宿舍必须要有良好的安全生活措施且客工疫苗接种率高。参与计划的客工外出当天必须进行抗原快速检测。

人力部将观察客工到访社区的情况，并在适当时评估未来进一步扩大计划的可能。

另一方面，当局也放宽了已接种客工到访客工休闲中心的限制。从本月30日起，完成疫苗接种的客工每周能前往休闲中心三次，也无须在到访前进行抗原快速检测。

未接种疫苗的客工也能每周三次到休闲中心，但他们的轮流定期检测或到访前的抗原快速检测结果必须呈阴。