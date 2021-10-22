凯德综合商业信托第三季净房地产收入倍增132％

（早报讯）凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）第三季表现坚韧，净房地产收入达2亿4260万元，同比倍增132％。

信托周五（10月22日）闭市后发布第三季业务报告显示，当中零售房地产的贡献最大，达9770万元，办公楼和综合发展项目则各为7470万元和7020万元。

整体来看，第三季总营收达3亿2900万元，比去年同期高118％。

首九个月净房地产收入达7亿1480万元，总营收则达9亿7470万元。

截至9月底，信托投资组合承诺租用率达94.4%，零售房地产和办公楼的租用率各为96.4％和92.6％。

在零售房地产方面，今年来租户月均每平方英尺销售额与购物人潮已恢复至2019年水平83.8%和59.8%，与2020年水平相等。

至于办公楼，信托在第三季已签署17万1860平方英尺的新租约和续租，办公楼承诺租金也高于市场水平。

信托披露，中央商业区的大型项目CapitaSpring的办公楼已取得临时入伙准证（TOP），该项目将如期在今年底竣工，目前83.1％楼面已取得租赁承诺，另外7.2％的租赁处于深入商讨阶段。

凯德商用新加坡信托（CMT）和凯德商产信托在去年10月21日合并成为凯德综合商业信托。

信托周五收报2.13元，无起落。