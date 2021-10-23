德国把新加坡列为高风险地区 已接种者仍可免隔离到访德国

（早报讯）从明天（10月24日）零时起，德国将把新加坡列为高风险地区。

已完成接种者仍可从新加坡入境并免隔离，但在抵境前须上网站www.einreiseanmeldung.de登记。

德国驻新加坡大使馆昨晚在面簿贴文透露这项措施。还未接种的12岁以下孩童入境后则得自我隔离五天。

新加坡已同11个国家开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划，德国是其中一个国家。

根据计划，到访德国者在抵境新加坡前的48小时内接受聚合酶链式反应（PCR）检测，抵达樟宜机场后再进行检测，出示呈阴性检测结果。

交通部长易华仁在本月9日的记者会上透露，德国和文莱疫苗接种者旅游走廊计划启动一个月，超过3100名旅客已通过计划入境新加坡，共有两人在抵新时确诊染疫。

美国疾病控制与预防中心不久前也把新加坡列为“高风险”国家，建议美国居民避免前往新加坡。