新航往返新加坡墨尔本机票开卖 圣诞期间票价飙涨

（早报讯）随着澳大利亚维多利亚州11月起重新开放边境，新加坡航空公司昨晚开卖往返新加坡与墨尔本的航班机票，11月份往返本地与墨尔本的机票价格从1170元左右起跳，圣诞节那周的机票更飙至1500元左右。

这些让乘客免隔离的航班目前只接载符合条件者，如公干的商务旅客与学生，以及回国的澳大利亚公民与永久居民，不包括休闲旅游，每天有两趟班次。

旅行社受询时透露已接到不少有关澳洲旅游的询问，并开始准备工作，期待新澳两国尽快重启休闲旅游。

澳洲总理莫里森昨天宣布，新澳两国让完成疫苗接种者免隔离旅游的安排已进入最后阶段，料下周内敲定细节。两国学生和商务旅客将先获准入境，之后再开放给休闲游客。

新航昨日宣布，从12月1日起，新加坡航空公司的空客A380将重新投入新加坡往返悉尼的航线。由A380运载从新加坡起飞的SQ231航班，和返新加坡的航班SQ222机票将在不久后发售。

新航昨晚起也开卖往返新加坡与墨尔本的航班机票，这些航班列为“仅给合格乘客”（For Eligible Passengers Only，简称FEPO）。乘客须完成接种，12岁以下孩童例外，并在起飞前的72个小时做聚合酶链式反应（PCR）检测。

记者今早查看新航网站，直飞墨尔本的FEPO航班在11月份的来回票价从1170元左右起跳，接近圣诞节期间的价格更高，目前已涨至1500元左右。

往返新澳的机票价格在疫情前不到1000元，票价因供需上涨是预料之中的事，旅客得准备更高的旅费。

新跃社科大学商学院经济学副教授特斯拉博士（Walter Theseira）受访时指出，在疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划下，只有指定航班能接载乘客，这些航班一直由国航负责，在短期内的航班供应还是有限，新航和澳洲昆达士航空有定价的优势。新航与昆达士自然会把握市场需求，增加收益。即使开通休闲旅游，除非更多航空公司能提供VTL航班，机票价格料持高。

旅游走廊的安排也取决于澳洲个别州的检疫限制措施。目前，只有新南威尔士和维多利亚宣布从11月1日起，允许完成疫苗接种的国际旅客免隔离入境。澳洲两大城市悉尼和墨尔本分别为这两个州的首府。

旅行社盼能在年底推出澳洲旅游配套

澳洲作为新加坡人受欢迎的旅游地之一，旅行社已在摩拳擦掌，期待开通休闲旅游后，能在年底的旅游季推出配套。

华宫旅游市场与通讯总监佘柳华指出，陆续有顾客在询问澳洲旅游配套，公司已同当地的旅游局协作，一旦重启休闲旅游，就可推出促销活动。“目前，我们的顾客主要是预订机票到澳洲念书的学生和商务客，大多还在等待入境的更多细节。旅游走廊计划刚推出时，机票价格都会飙升，预料一些顾客会待票价趋稳，明年才出国旅游。”

大通旅游市场与公关部经理卓琼华指出，澳洲一向是顾客的前五大旅游地，公司很重视这个市场，已开始策划行程。“目前，我们还不清楚当地的条例与检测要求，无法估计旅游配套的价格。开通旅游走廊后，机票价料因供需情况被推高，澳方下周会公布更多细节，预计到时航班的需求会增加。”

曾兄弟旅行社也表示，公司在昨天起展开的VTL旅游促销活动中，已有顾客在询问澳洲的配套。公司将与当地旅游机构密切合作，在准许时提供澳洲旅行团。