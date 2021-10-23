本地最大康疗花园今天开放 首设儿童专区

（早报讯）本地最大的康疗花园今天在裕廊湖花园开放，并首次设有成年人和儿童专区，照顾到不同群体的需求。

这个占地3100平方米的花园是我国第七个康疗花园（Therapeutic Garden），足足比第二大的康疗公园大三倍。并列第二大的康疗公园位于碧山—宏茂桥公园、蔡厝港公园和榜鹅水道公园，约为900平方米。

新的康疗花园特设儿童区域，使用植物、告示牌、地形设计等元素，给予访客不同的感官体验。孩童可以到“触觉区”（Touch Zone）感受琴叶榕如同皮革的材质，也能到“植物动物园”（Plant Zoo）辨认猫须草、鳄鱼蕨等样貌酷似动物的特殊植物。

走道上除了印有可以在裕廊湖花园找到的昆虫和鸟类，也嵌入能吸收紫外线的矿物石，一到夜晚就会散发出柔和的光芒，如同一个个萤火虫，激发孩童对大自然的兴趣。

儿童区也为坐轮椅的孩童融入了包容性设计。譬如，花园设立较矮的木棚架，即便是坐在轮椅上也能感受到植物的庇护和香气。另外，约1米高的种植区，可让孩童轻松参与园艺活动。

国家公园局裕廊湖花园处长许顺荣提到，康疗花园专门设计了活跃区（active zone）和被动区（passive zone），前者适合举办康疗园艺活动，后者则能让民众进行身心灵的修复和放松，感受大自然的疗愈作用。

“我们希望能促进民众和大自然的互动，这包括有轻微自闭症和过动症的儿童，以及患有失智症的年长者。”

成年人区中，则种植了许多民众熟悉的可食用或药用植物，例如烧仙草、南姜、魔芋和空心菜，并在路边的告示牌附上相关的食谱，通过视觉、触觉和嗅觉，激发访客对本地料理的回忆，同时鼓励跨年龄层、跨种族之间的交流。

到蝴蝶迷宫与逾10个种类的蝴蝶相会

另外，裕廊湖花园也设置与康疗花园儿童区相衔接的蝴蝶迷宫。访客在“迷路”之际，可以学习到蝴蝶的发展阶段和活动，与逾10个种类的蝴蝶相会，并到放松区（chill zone）稍息片刻。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮今天走访裕廊湖花园，参观新开设的康疗花园和蝴蝶迷宫。

随着我国朝“大自然里的城市”迈进，国家公园局计划到2030年，设立30个康疗花园，让更多人享受到绿化空间所带来的益处。公园局今年还会在勿洛和白沙，设立多两个康疗花园。