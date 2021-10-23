逾30公斤重大冬瓜 在社区花园蔬果园艺比赛得奖

（早报讯）社区花园肥沃的土壤让冬瓜不用过多照顾就长到逾30公斤重，成为社区花园蔬果园艺比赛三年来最重的得奖冬瓜。

这个30.04公斤重的冬瓜的主人是热爱种植的胡美元（63岁，建筑业人员）。约60年前在甘榜居住的他，当时就有种植的习惯，现在到了半退休年龄，每周至少两天会到住家停车场的社区花园，进行长达两小时的园艺活动。

胡美元说：“这能让我很好地打发时间，不用闷在家里，种好的蔬果也可以和亲戚朋友分享，让我很有满足感。”

胡美元从今年6月开始种植这颗得奖冬瓜。他提到，他并没有特意去培植它，只是偶尔浇水、使用鸡屎作为肥料，冬瓜就依靠良好的土壤，自然而然长得非常大。

不过，这都在胡美元的意料之中。“它的‘妈妈’重达36公斤，所以我并不讶异它会长得那么大，但居民委员会和我的家人都感到非常高兴。”

社区花园蔬果园艺比赛是今年新加坡花园节园艺展举办的比赛之一，得奖作品今天起到本月31日，在裕廊湖花园展出。

比赛的得奖蔬果还有约2.55米长的蛇瓜、0. 71公斤重的花椰菜，和53.45公分长的黄瓜，让到访民众如同来到了巨人国。

另外，垂直绿化比赛、阳台花园设计比赛、纳米水族造景比赛以及盆景园艺比赛的得奖作品，也在裕廊湖花园亮相。

有兴趣前往观赏的民众，需先上网预约观看时段。