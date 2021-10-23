车祸后头颈痛手指麻痹 女司机获赔逾3万元

（早报讯）女司机车祸后，最初同意私了，但隔天却因脖子痛、头痛、手指麻痹，向对方保险公司索赔至少5万6000元。法官最后判她获得3万1000余元的赔偿。

根据判词，起诉人是林美珠，她于2017年8月2日中午，在叉路（slip road）上开车，被答辩人的轿车从后方撞上。

起诉人当时没有出现任何外伤，同意与答辩人私下解决。没想到，隔天凌晨，起诉人除了感觉头部和脖子疼痛，手指也感觉麻痹，求医后被诊断受到颈椎过度屈伸损伤（whiplash injury）。

起诉人称，背部和肩膀持续疼痛，每当尝试举起约5公斤或以上的物品，就会感觉头部剧痛。起诉人表示，甚至是帮小儿子背书包时，也会引起疼痛。为此，她向答辩人索赔至少2万5000元的伤势费、1万元的未来医疗费、2万元的医药费、以及1030元的交通费。

答辩人的保险公司则极力反驳起诉人的论点，指她未能证明伤势是由意外引起的。保险公司也认为起诉人要求的索赔额度过高。

保险公司的立场是，起诉人的伤势并非意外引起，并传召一名车祸重现专家（accident reconstructionist）供证。根据专家说法，两车只发生轻微碰撞，冲击力不足以导致起诉人出现明显伤势。

法官综合证据表示，虽然两车轻微碰撞，但他接受医生的专业评估，认为起诉人因车祸引起颈椎过度屈伸损伤。不过，法官认为，伤势的损害程度并非起诉人所称的那么广泛，最后裁定她获得3万1000余元的赔偿。（人名译音）