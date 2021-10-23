奕丰集团今年首九个月净利扬升63.6％ 制定五年业务发展计划

（早报讯）奕丰集团（iFAST Corp）2021年首九个月净利同比扬升63.6％，并制定进一步扩展业务的五年计划。

该集团今早（10月23日）发布业绩，截至2021年9月30日，集团行政管理资产规模（AUA）同比及今年以来分别增长46.1％及27.2％，达到183亿8000万新元，连续第六个季度创新高。

集团2021年首九个月的净营收同比增长38.1％至8499万新元，净利则同比增长63.6％至2343万新元。相较于2020年全年29.6％的税前利润率，集团2021年首九个月的税前利润率增至32.7％，反映集团的业务模式具有正面营运杠杆（operating leverage）。

文告表示，集团亦制定了五年业务发展计划。该计划以四个方面为重点，即做大做优、加快香港发展、申请更多牌照，以及建立真正的全球化业务模式。

由于集团预期其整体香港业务未来五年将加速增长，因此决定透露其香港市场2024年及2025年的营收目标与税前利润率。集团为2024年及2025年设定的总营收目标分别为超过10亿港元及超过15亿港元、净营收目标分别为超过8亿港元及超过12亿港元，而税前利润率目标则分别为超过15％及超过33％。

集团董事宣布每股普通股派发1.30分股息，作为2021财年第三季的中期股息，较2020年第三季每股普通股派发0.80分股息的中期股息同比增加63.6％。