两男子争劳力士 法官吁请协商

男子花2万2800元到二手店买劳力士，岂料6年后维修时，竟发现是别人的遗失物，还因此闹上法庭。法官认为，买卖交易没涉及犯罪，最终将手表判给男子，手表的前主人不满上诉。

涉事两人分别是一名林正源和张言启，法院早前针对警方于去年10月所起回的劳力士展开财物分配研讯（disposal inquiry）。

根据判词，林正源于1998年购买劳力士，但于2013年12月22日发现遗失劳力士，到警局报案。

2014年7月，一名外国人将这只手表卖给一名二手经销商，商店检查时，未显示手表是被盗物品，因此收购这只手表。

同年12月，张言启以2万2800元从这间商店买下手表，当时他并不知道这只手表是别人遗失的物品。

怎料，6年后，他到劳力士总部维修手表时，系统显示手表是“被盗物品”。警方之后到场没收手表。

调查显示，该名外国人已离开新加坡，当局于是展开行动，追查他的下落。调查结束后，警方并没有对张言启采取行动。

如今，林正源与张言启为争夺手表闹上法庭，法院对此展开财物分配研讯。

法官表示，林正源在遗失手表的8年后到法庭，希望能索回手表，但手表是林正源丢失的，任何一方并没有涉及犯罪行为。另外，林正源当时也未提供证据，例如丢失手表的情况，以及他向警方报案的时间。

由于手表并非盗窃物品，法官认为，没证据显示，外国人与商店的交易涉及犯罪行为，最后把手表判给张言启，林正源不满，提出上诉。（人名译音）