黄循财：若全面放宽措施 将导致病例急剧增加

（早报讯）全面放宽措施，将导致病例急剧上升，无疑会造成疫情回弹。

财政部长黄循财今天（10月23日）在记者会上就政府为何选择性地放宽措施，说明原因。

一些人质疑政府为何不进一步放宽抗疫措施，如允许聚会人数限制增加到五人，甚至八人。对此，黄循财说：“我认为，采取这种全面放宽措施的做法将导致病例急剧增加，毫无疑问地造成疫情回弹。”

他吁请人们设身处地地想，如果加护病房病床都占满了，会发生什么事。“当病例激增，而我们没有足够加护病房床位来照顾真正有需要的人时，情况会怎么样？我们指的不仅是冠病病患，因为仍有非冠病病患需要加护病房护理，而我们已延后了一些非紧急病例的治疗，但我们不能无限期地延后。”

针对一些人质疑，政府为何选择性地开放某些领域，其他领域却不开放，黄循财表示，政府正在非常努力地采取一种中间地带的做法，而采取这种做法意味着必须选择性地放宽措施，如在风险处于可接受范围的领域放宽措施。

他理解人们对限制措施一直持续感到非常焦躁，但希望大家能理解，抗疫跨部门工作小组为什么须要非常认真地考虑医疗系统的负荷力。

他重申，到了某个时候，疫情将达到顶峰。所有人也将通过自然免疫和接种追加剂，获得更好、更强的保护，这将允许我国继续放宽措施，而不会再看到病例激增。