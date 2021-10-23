第二至第四风险级别国家地区旅客 下来仅须居家通知结束前接受冠病检测

（早报讯）来自第二、第三和第四风险级别国家和地区的旅客，下来入境新加坡后不用接受冠病检测，只要在居家通知结束前接受检测即可。

卫生部今天（10月23日）发文告宣布，新调整将在下周二（26日）晚上11时59分生效。

我国建立了一套风险分级系统，根据各个国家和地区的疫情，包括染病率和疫苗接种情况等，分四级并实行相应的边境管控措施。

按最新调整，来自第一级别的国家和地区抵境后只要接受一次聚合酶链式反应（PCR）即可；第二级须隔离七天，在入境的第七天接受PCR检测；第三级须隔离10天，在入境的第10天接受PCR检测，可在自行选择的住处隔离；第四级须隔离10天，在入境的第10天做PCR检测，须到指定设施完成隔离。

第二级别的国家和地区若已纳入疫苗接种者旅游走廊计划，旅客须遵循的安排与第一级别的一样。

来自第三和第四级别的国家和地区的旅客，不再需要在入境后的第三和第七天进行抗原快速检测。

第一级的国家和地区包括中国、香港、澳门和台湾。第二级包括波兰、澳大利亚、不丹和比利时等。第三级包括马来西亚、印度尼西亚、越南和柬埔寨等新纳入此级别的国家。

另外，来自印度、孟加拉、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的旅客下周二晚上11时59起，重新允许入境和在新加坡转机。这些旅客须遵循第四级别的边境措施。