本地目前有九个冠病“黑区” 过去三天多达925个病例到访

（早报讯）本地目前有九个地区成冠病“黑区”，过去三天多达925个病例到访。受访专家指出，公众出门就有被感染的风险，无论是否身处“黑区”，都该时刻保持警惕并采取适当的预防措施来保护自己。

卫生部本月起在官网增设互动地图，标示出全岛各区过去三天约有多少确诊病例到访，病患的住处除外。到访病例人数分五个范围，在最新更新的地图中，这些范围都有所扩大。

根据今天（10月24日）的地图，最新分级为0至10起病例；11至75起；76至200起；201至420起；以及421至925起。

过去三天出现最高病例介于421起至925起的“黑区”有九个，分别是乌节林荫道（Orchard Boulevard）、索美塞（Somerset）、滨海湾湾景（Bayfront Subzone）、劳明达、芽笼东、勿洛北、淡滨尼东、裕廊商业区（Jurong Gateway）以及裕廊西中心。

乌节路一带的到访病例集中在地铁站附近，涵盖乌节以及索美塞地铁站的两个地区到访病例最多（421起至925起），其次是有76至200名确诊者到访的总统府区（Istana Negara）。毗邻的其他区域多数仅有不到10起病例到访，一些则有11至75起到访，包括东陵、经禧（Cairnhill）和多美歌区。

索美塞区是今天下午地图更新时新增的“黑区”（421起至925起），截止昨天的地图数据显示这一区出现191至415起病例。

裕廊西中心涵盖文礼地铁站和先驱地铁站，周围地区如、云南（Yunnan）以及文礼坊，都有201至420名确诊者到访，建德（Kian Teck）则是76至200名。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授答复《联合早报》询问时说，每日病例的波动将会更为明显地反映在不同地区的数据中。

不过，他在现阶段并不会专注于具体的病例数目，因为每日病例数据只记录聚合酶链式反应（PCR）测试呈阳性的病例，不包括使用抗原快速检测仪（ART）呈阳性、并却选择居家休养的人。因此，目前病例可能比数据所显示的高。

张毅颖教授说：“公众应该谨记，冠状病毒在社区中传播，无论地区，只要在公共场所活动就有被感染的风险。我鼓励大家更多关注将感染的总体风险降至最低，而不是过度关注病例的地区分布。”

他指出，公众可采取的措施包括确保完成疫苗接种，并在符合条件的情况下接种追加剂、正确佩戴口罩、避免在公共场所不必要的互动等。

传染病专家梁浩楠医生受询时指出，当新加坡完全把冠病当成地方性流行病时，地理空间数据对公众帮助不大。