失散逾40年 八旬妇盼与女儿团聚

当年生活困苦，只能忍痛送走满月女，失散40多年后，八旬妇至今思念不已，妹妹网上贴文寻人。

老妇林宝玉（81岁）的妹妹林保漩（62岁）向《新明日报》记者绘述，姐姐年轻时育有四女二男，因家境困难，第七个女儿玲玲出生时，已经无力抚养，只能在满月后，忍痛将她送走。

她忆述，当时一家人住在中峇鲁一带，她当时约10岁，母亲向姐姐提议，可考虑将孩子送给隔壁女邻居阿兰抚养。

“女邻居夫妇已育有两名儿子，但无女儿，那时也是考虑到外甥女送给对方的话，双方还可以保持联系。”

不过，她们一家人之后搬到附近的河水山（Bukit Ho Swee）一带，女邻居一家不久后也搬了。

“70年代在家安装电话的人不多，所以我们都没有留下任何联系方法，但女邻居知道姐姐住在哪里。”

数年后，女邻居曾带着已6岁的外甥女上门找姐姐，自从见了那最后一面后，对方就失去音讯了。

“如今外甥女应该已经有50岁左右，女邻居相信也有80来岁了。”

她表示，年迈的姐姐现今患有心脏病，目前与小儿子同住，由女佣照顾。

“姐姐8月时在家睡觉后突然不省人事，女佣吓得赶快通报家人，并联络救护车，姐姐因心脏骤停，险些撒手人寰，所幸最后还是在鬼门关被拉了回来。”

她知道姐姐仍心系失散多年的幼女，所以从两年前开始就在面簿贴文寻人，但至今杳无音讯。