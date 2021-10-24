红山综合诊疗所错误为117人施打仅10%剂量疫苗

（早报讯）红山综合诊疗所错误为117人施打仅10%剂量的疫苗，综合诊疗所已联系所有受影响的人，正安排他们尽快补打完整剂量的疫苗。

新加坡保健集团今午（10月24日）发表声明指这起事件发生在10月20日至22日，受影响的包括111名病患以及六名职员。

集团指出，之所以出现错误，是因为诊所使用了新的针筒，而职员错误辨别刻度标记，导致受影响的人仅注射了推荐剂量的约10%。

根据卫生部网站的资料，红山综合诊所注射的是辉瑞／复必泰疫苗。

综合诊疗所意识到错误后，立即展开行动确认影响的范围，并且同受影响的人接洽。

综合诊疗所已安排他们尽早补打完整剂量的疫苗以获得保护，并采取额外措施避免类似事件发生。

调查也显示，这是一起孤立事件，综合诊疗所内其他的疫苗接种和医疗服务都不受影响。

集团指出，根据卫生部目前的疫苗接种指导原则，接种较低剂量的人不大可能出现不良反应，他们补打完整剂量的疫苗也是安全的。

为安全起见，他们在综合诊疗所补打疫苗前，医生也会进行评估。

新保集团综合诊疗所总裁余源良医生对受影响的病患和家属带来的焦虑和不便致歉，并表示将解答他们的疑问并安排他们补打疫苗。

他说：“我们立即纠正错误，提醒职员如何正确使用新型的针筒施打疫苗。我们希望向所有病患强调，我们已仔细检讨我们的程序，并将确保职员熟悉新型器材的使用。”