散播冠病疫苗和伊维菌素不实言论 网站Truth Warriors接更正指示

（早报讯）本地网站Truth Warriors因发表误导公众以为冠病疫苗不能有效降低病毒传播的内容，并声称伊维菌素能安全有效地预防和治疗冠病，接到卫生部发出的更正指示。

根据卫生部昨晚发出的文告，Truth Warriors网站上散播的内容来自未经证实和可疑的来源，听取这些建议的公众可能危害自身或他人。

卫生部长因此通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处对该网站发出更正指示，并要求对方在刊登这些内容的网页上载指示。

卫生部也强调，政府严正看待这些虚假消息的传播，并且将展开刑事调查。

卫生部指出该网站刊登的消息包括接种率最高的国家每百万人口的冠病确诊率和死亡率最高，以及疫苗无法避免冠病病毒的传播。

卫生部强调，这些为虚假陈述，国际上目前有充分证据显示疫苗有助于降低冠病的传播率，及降低人们感染后患上重症或死亡的几率。

最新数据也未显示，接种率高的国家有更高的确诊率和死亡率，一些接种率低的国家也可能因为通报和数据不足而看似有低死亡率。

虽然疫苗不能完全避免病毒的传播，但是可以降低传播风险，已接种者和未接种相比，比较不可能传播病毒。

卫生部也指出，虽然疫苗本身不能杀死病毒，但疫苗会促使人体产生抗体和免疫细胞来对抗病毒，从而杀死它。

网站也称伊维菌素（ivermectin）能安全和有效地治疗冠病，孕妇也适用。本地也有人在尝试进口和使用伊维菌素来预防和治疗冠病。

卫生部强调，伊维菌素在本地是仅用于治疗寄生虫感染的处方药，不是抗病毒药物，卫生科学局也未批准使用该药物预防或治疗冠病。

擅自服用伊维菌素可导致呕吐、腹痛、癫痫、严重皮疹以及肝损伤等副作用。

网站也分享由用户整理，未经证实的疫苗致伤的数据，卫生部呼吁公众不应揣测和散播不实的信息，以免造成恐慌。

公众应查询卫生部和卫生科学局网站，以获得最新的可靠信息。